Miljoenen voor 'betrouwbaar' ministerie Veiligheid en Justitie

Dat blijkt uit interne stukken in handen van deze krant. Met het programma 'VenJ Verandert' - dat tot 2020 loopt - wordt een poging gedaan om een 'betrouwbare organisatie' te worden. Dat is nodig na meerdere schandalen, waaronder de beruchte bonnetjesaffaire die minister Opstelten in 2015 de kop kostte. Het ministerie bleek een gesloten bastion met veel onderling wantrouwen.



Ambtenaren moeten professioneler werken en niet langer onwelgevallige zaken achterhouden, luidt de boodschap. Een speciaal programmateam van elf man organiseert dat onder meer veranderestafettes en summerschools organiseert. Het team krijgt tot 2020 de tijd om van Veiligheid en Justitie 'een betrouwbare partner te maken'.



Gesloten

,,We zijn een gesloten organisatie die intern niet genoeg samenwerkt en die te weinig contact heeft met de samenleving", zegt programmadirecteur Jacqueline Kuyvenhoven in een bericht op het intranet. ,,Mensen veranderen alleen als ze zelf willen veranderen. Daarom voeren we het gesprek over ons werk. Zo leren we elkaar kennen en zien we waar andere collega's mee bezig zijn."



Tijdens de veranderestafettes bespreken ambtenaren wat nodig is om de cultuur binnen het ministerie te veranderen. Dat gebeurde het afgelopen jaar onder meer op een middelbare school in Leiden, waar ook buitenstaanders mochten meepraten over het imago van Veiligheid en Justitie.



Motiveren

De estafettes, summerschools, zwermsessies en schaduwstages zijn bedoeld om 'te inspireren, te betrekken en te verbinden'. Lang niet iedere ambtenaar is daarvoor te porren. Deelnemers aan de summerschools werden eind oktober uitgenodigd om na te praten tijdens een 'Herfstcafé', compleet met pubquiz. Daar was onvoldoende animo voor, staat in een interne mail.



Voor het hele veranderprogramma heeft het ministerie dit jaar 840.000 euro begroot. Daarvan was op 1 november 577.000 euro uitgegeven, voornamelijk aan personeelskosten. Het bedrag kan de komende jaren naar boven of beneden worden bijgesteld, meldt een woordvoerder. Of de veranderestafettes en summerschools ergens toe leiden, moet blijken uit een speciale 'verandermonitor'. Voor advies van KPMG over deze monitor is 17.500 euro - exclusief btw - uitgetrokken.