Minder misdaad, preventie even duur

Dat geld wordt overigens niet alleen door de overheid opgehoest, blijkt uit het rapport 'Veiligheidszorg' dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag publiceert. In 2015 betaalden Nederlanders zelf 352 miljoen euro aan rechtsbijstand door advocaten. Er is in de loop der jaren ook steeds meer geld gegaan naar de slachtoffers van misdrijven. Dat geldt zowel voor hulp bij de psychsiche verwerking als voor uitgekeerde schadevergoedingen.



Preventie

Het bedrag dat Nederland in opsporing en vervolging van criminelen stopt, is de afgelopen jaren juist gedaald. Het CBS heeft daarin voor de periode 2002-2015 alle kosten voor de preventie en bestrijding van criminaliteit op een rijtje gezet. In 2015 gaven overheid, bedrijven en huishoudens 12,9 miljard euro uit aan de bestrijding van criminaliteit.



Aan preventie van misdrijven ging in 2015 6,1 miljard euro op. Bijna de helft daarvan (43 procent) werd betaald door bedrijven en huishoudens. ,,Dat bedrag is sinds 2009 vrijwel gelijk gebleven, nadat het vanaf 2002 sterk was toegenomen", zegt CBS-onderzoeker Maarten Bloem. In de cijfers worden ook kosten van de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) meegeteld. Die kreeg de laatste jaren juist meer werk.



Beveiligers

Het gaat daarbij onder meer om particuliere beveiligers die worden ingezet door bedrijven en ook bij evenementen. ,,Ook een burger die extra sloten op zijn deur doet, nemen we in die berekening mee."



Lokale overheden zijn de afgelopen jaren een steeds groter deel van de uitgaven van criminaliteitsbestrijding voor hun rekening gaan nemen. Het CBS stelt dat de decentralisering daar waarschijnlijk de oorzaak van is.



BOA

Gemeenten hebben er steeds meer taken bij gekregen en zetten daar ook vaker BOA's (buitengewoon opsporingsambtenaren) voor in. Het meeste geld blijft overigens nog van het ministerie van Veiligheid en Justitie komen.



Het CBS telde ook de kosten mee die andere ministeries maken voor onder meer de douane en de Kustwacht.