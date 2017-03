Minima betalen minder voor zorg dan in 2006

Een alleenstaande met een minimumloon was afgelopen jaar gemiddeld 446 euro kwijt aan de zorg. In 2005, net vóór de invoering van het huidige zorgstelsel, was dat nog 544 euro per jaar. Chronisch zieke mensen met een minimuminkomen, die in 2016 het verplichte eigen risico van 385 euro totaal opsoupeerden door hun aandoening, zijn er in al die jaren per saldo enkele tientjes op vooruit gegaan.



Lager

Ook dit jaar zullen de zorgkosten voor mensen met het minimumloon van 1.550 euro bruto per maand lager zijn (464 euro op jaarbasis) dan destijds, laat het departement desgevraagd weten. Opmerkelijk, omdat partijen als 50Plus en de SP tijdens de verkiezingscampagne steeds zeggen dat de lage inkomens lijden onder het opgelopen eigen risico en de gestegen premie de laatste jaren. Regeringspartij VVD pocht er juist mee dat de stijging van zorgkosten is ingedamd onder het liberale bewind.



Vooral sinds in 2013 het eigen risico omhoog schoot van 220 euro naar 350 euro per jaar, worden mensen met een minimumloon financieel behoorlijk geholpen door de overheid; afgelopen jaar met gemiddeld zo'n 1.000 euro aan zorgtoeslag. Het addertje onder het gras: bij de iets hogere inkomens loopt de zorgtoeslag razendsnel terug. Dat levert een heel ander kostenplaatje op.



Kostengroei

Zo is de premielast voor een gezin met een modaal inkomen (37.000 euro per jaar) tussen 2004 en 2012 gestegen met 84 procent, oftewel ruim 800 euro op jaarbasis. Een woordvoerder van VWS laat daarover weten dat 'nooit onder stoelen of banken is gestoken' dat de uitgaven aan zorg de afgelopen jaren zijn opgelopen.



Zonder het beleid van zorgminister Schippers om de kostengroei onder controle te krijgen, zou de premie voor dit jaar echter nog zo'n 200 euro per persoon en het eigen risico circa 40 euro hoger hebben uitgepakt dan nu het geval is, benadrukt het departement. Ook zit er meer zorg in het basispakket dan voorheen.