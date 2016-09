Minister Asscher houdt stevig gesprek met Turkse clubs

Asscher: ,,Het was een vrij stevig gesprek met vrij bittere verwijten over en weer. Er zit heel veel pijn." Er is volgens de minister te veel olie op het vuur gegooid na de mislukte coup in Turkije.



Kinderen kunnen niet meer veilig naar school en mensen zijn elkaar gaan uitsluiten, kritiseerde de minister verder. Volgens hem gaan de organisaties elkaar erop aanspreken en zal hij ook zelf de organisaties erop aanspreken. Het zal moeten blijken of ze dat ook gaan doen, aldus de bewindsman.



Totaal zinloos

Volgens Asscher begrijpen de organisaties dat het 'totaal zinloos' is om je bezig te blijven houden met het conflict in Turkije en dat de toekomst in Nederland voorop moet staan. De minister noemde het belangrijk dat alle partijen er waren.



Bij het gesprek waren organisaties als Diyanet en Milli Görüs die dichtbij de Turkse staat staan, maar ook vertegenwoordigers van de Gülen-beweging, Koerden en Alevieten. Yusuf Altuntas, bestuurder van Milli Görüs, zei gister nog dat hij Asscher niet meer serieus kon nemen. De minister riep de Turkse clubs de dag voor het gesprek namelijk op zich expliciet uit te spreken voor de Nederlandse rechtsstaat, anders zou hij niet meer met ze willen praten.



De regering van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan houdt de geestelijke Fethullah Gülen verantwoordelijk voor de mislukte staatsgreep. Sindsdien staan vermeende aanhangers van Gülen ook in Nederland onder druk. Zo publiceerde het Turkse staatspersbureau Anadolu Ajansi een lijst van Gülen-aanhangers in Nederland en werden ze 'terroristen' genoemd door het huidige hoofd van de Turkse ambassade in Nederland.