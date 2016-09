Minister Dekker uit zorgen over zittenblijvende kleuters

In 2013 liep per leerjaar gemiddeld 2,2 procent van de leerlingen vertraging op. Dat is nu nog 1,9 procent. Aan het begin van schooljaar 2014/2015 was 15 procent van de leerlingen in groep 8 twaalf jaar of ouder en is minimaal één keer blijven zitten.



De dalende trend is niet terug te zien in de onderbouw. Jaarlijks blijft ongeveer een op de tien kleuters zitten in groep 2. In totaal ging het om ongeveer 18.000 leerlingen, die groep 2 afgelopen schooljaar overdeden. Het aantal leerlingen dat in groep 3 al vertraging heeft opgelopen is de laatste jaren min of meer gelijk gebleven.



Derde jaar kleuterklas

Het aantal kinderen dat een jaar lang extra kleutert, baart staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) zorgen. Hij roept basisscholen op om in actie te komen, want uit onderzoek blijkt dat kinderen niet blijvend profiteren van een derde jaar kleuterklas.



'Kleuters ontwikkelen zich in sprongen. Soms zijn ze in december bijvoorbeeld wel plots klaar om naar groep 3 te gaan. Dan is het zonde om ze een jaar over te laten doen en ze niet direct de uitdaging te bieden die ze nodig hebben', aldus Dekker.



Samen met de PO-raad heeft hij een handreiking voor basisscholen opgesteld om kleuters zo soepel mogelijk naar groep 3 te geleiden. Zo is Dekker er voorstander van om kinderen vaker in het jaar door te laten stromen dan alleen in de zomer.