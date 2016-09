Minister voor Familie en Gezin in verkiezingsprogramma CDA

Deze en dertien andere voorstellen kregen de meeste stemmen van CDA-leden op een speciale bijeenkomst zaterdag in Amsterdam. De uitslag van de stemming werd vanmiddag bekendgemaakt en is hier te bekijken.



De minister is nodig 'voor meer aandacht en betere ondersteuning van gezinnen en families, van jong tot oud en in elke samenstelling'.



De maatschappelijke dienstplicht voor jongeren is nodig om 'de verbinding, het normbesef en burgerschap in de samenleving te versterken'. Het CDA zegt dat groeiende tweedelingen de samenhang van de samenleving bedreigen. Om jongeren gelijke opleidingskansen te bieden moet er een alternatief voor het leenstelsel komen.



Dienst

Een ander punt is dat werkgevers moeten worden gestimuleerd om meer mensen in (vaste) dienst te nemen. Zo kan de toenemende onzekerheid van veel werknemers worden tegengegaan. De verschillen tussen zzp'ers (zelfstandigen zonder personeel) en vaste krachten moet kleiner, vinden de CDA'ers.



De bijeenkomst in Amsterdam met duizend CDA-leden uit het hele land was de grootste brainstormsessie uit de CDA-geschiedenis, aldus een woordvoerder. Leden konden over vijf thema's hun eigen voorstellen bespreken. Uiteindelijk konden zij via een app hun stem uitbrengen. Het nieuwe CDA-verkiezingsprogramma verschijnt half oktober.