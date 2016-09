Minivarken Appie is plots rondbuikig filmsterretje

Appie woont pas drie jaar bij Hilda in huis, maar het lieve dier is niet meer weg te denken. Omdat hij zo goed luistert, besloot de 21-jarige Oomen om hem in te schrijven bij een castingbureau voor dieren. ,,Dat deed ik voor de grap nadat een bekende haar hond had ingescheven'', legt ze uit.



Het was een schot in de roos. Appie kreeg al na twee weken zijn eerste tv-aanbieding. Het varken is vanaf 6 december te zien in een kinderserie van de VPRO, Alleen op de Wereld. De dagelijkse serie is losjes gebaseerd op het wereldberoemde boek van Hector Malot. Appie speelt een varken dat bij Vitalis, een zwerver woont. Ook rosé kaketoe Chickie van Oomen speelt in de serie mee.



Handelbaar

Elles Keeman van Castingbureau Animaux is dol op het rondbuikige filmsterretje. ,,Zoals Appie is er maar één. Ik ken geen ander varken in Nederland dat zo handelbaar is en zo van aandacht geniet'', stelt Keeman.