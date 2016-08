'Minstens 45 doden bij aanslag IS in Zuid-Jemen'

De militairen hadden zich op een exercitieterrein in Aden verzameld voor een expeditie naar Saudi-Arabië. Van daaruit zouden ze de strijd aanbinden met de Houthi-rebellen in Noord-Jemen. Saudi-Arabië wil vijfduizend Jemenitische strijders trainen en vervolgens stationeren in de Zuid-Saudische steden Najran en Jizan. Die plaatsen liggen niet ver van de grens met Jemen en zijn geregeld doelwit van raketaanvallen door de Houthi's.



In Jemen wordt al twee jaar gevochten tussen regeringstroepen en rebellen uit het noorden van het land die naar de stam van de Houthi's worden genoemd. De Houthi's hebben veel terreinwinst geboekt en beheersen onder meer de hoofdstad Sanaa. Aden ligt 300 kilometer ten zuiden van Sanaa en is in handen van regeringsgetrouwe troepen.



Het zuiden van Jemen wordt al langer geteisterd door jihadisten. De Jemenitische tak van Islamitische Staat pleegde in mei twee bloedige aanslagen in Aden.