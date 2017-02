Vorige week schreef publicist en kandidaat-Kamerlid voor GroenLinks Zihni Özdil dat hij op borrels en bijeenkomsten regelmatig wordt aangezien voor een andere lichtgetinte schrijver in Nederland: Johan Fretz. En dat AD-columnist Özcan Akyol juist weer werd aangesproken alsof hij Zihni was.



Ik schoot in de lach toen ik dat las, ik herken het. Ik word namelijk weleens verward met de enige andere columniste in Nederland met een hoofddoek: Lamyae Aharouay van NRC. Als ik mijn gesprekspartner dan corrigeer, luidt de tweede vraag meestal of ik haar persoonlijk ken. Alsof alle Marokkaans-Nederlandse journalisten wekelijks bij elkaar op de thee komen (hey, eigenlijk niet eens zo'n slecht idee).



Het is ook wat met die on-Nederlandse namen en gezichten. Je kunt ook niet verwachten dat constructies als Saloua Boutachakourt-Amhaouach automatisch en zonder moeite van autochtone tongen rollen. Waar ik me wél aan stoor, zijn journalisten die mensen opvoeren in hun artikelen en vervolgens de naam verkeerd opschrijven.



Het is verdorie toch de kleinste moeite om te checken hoe je iemands naam spelt? En dan heb ik het echt niet alleen over allochtone namen. Die arme Diederik Samsom heb ik tot aan het einde van zijn politieke carrière regelmatig zien langskomen als Samson in kranten en tijdschriften. Overigens maken ook niet-journalisten zulke fouten. In het verleden heb ik veel samengewerkt met schrijfster en theatermaakster Marjolijn van Heemstra. Hoe vaak werden we in gezamenlijke mailtjes wel niet aangesproken met de woorden 'Beste Hanina en Marjolein'.



Journalisten worden trouwens zelf ook weleens teruggepakt door Marokkaanse Nederlanders, heb ik gemerkt. Afgelopen maandag nog in de Volkskrant. Irene de Zwaan schreef over de protesten in het Rifgebied in Noord-Marokko. Daarin voert zij 'een Nederlander van Marokkaanse komaf' op die Argaz Amazigh heet. Hij weet meer te vertellen over de opstand naar aanleiding van de dood van een visverkoper.



Alleen Nederlanders die de Berberse taal machtig zijn weten dat dit niet zijn echte naam is. Vertaald naar het Nederlands staat daar namelijk 'Berberse Man'. De Zwaan had dit niet door, anders had ze er in het artikel wel bijgezet dat het een pseudoniem betreft.



Of van die Marokkaans-Nederlandse straatjochies die men spreekt voor een of andere nieuwsreportage. Mo Izzan in een bruinleren jasje zegt dit en dit. Nou, het lijkt me sterk dat Mo's achternaam Poep is. Ik zie het al helemaal voor me, hoe ze samen na afloop in een deuk liggen om die onnozele journalist. Maar ja, die kan dat soort dingen toch ook niet weten?



Geen zorgen, hierbij bied ik me speciaal voor bovenstaande problemen als freelancer aan, aan alle redacties van Nederland. Elk artikel waarin een Marokkaanse naam voorkomt, even aan mij voorleggen om te voorkomen dat er iemand in wordt opgevoerd die zich Ali Gaatjeniksaan noemt. En om te voorkomen dat moeilijke namen verkeerd worden gespeld, natuurlijk. Aanvragen kunnen naar mij worden gemaild. Maar pas op: wie Hanina Ajari in de aanhef schrijft, krijgt geen antwoord.