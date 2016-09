Mobieltje leidt jeugd vaak gevaarlijk af

Ouders zien smartphonegebruik het vaakst (25,7 procent) als grootste gevaar voor hun kinderen in het verkeer. Ze noemen dit vaker dan gevaarlijke kruispunten (24,7 procent) en de dode hoek van vrachtwagens (18,8 procent), blijkt uit onderzoek van PanelWizard onder ouders met een kind in de leeftijd van 12 tot 15 jaar. In 2015 is het aantal verkeersdoden voor het eerst in jaren gestegen: van 570 naar 621 doden, een stijging van 9 procent. Ook het aantal ernstige verkeersgewonden nam toe met zo'n 3.000. Veilig Verkeer Nederland verklaart dat dit 'naar alle waarschijnlijkheid' te maken heeft met het toenemend gebruik van smartphones in het verkeer.



Virtual reality

Daarom wijzen smartphoneprovider Samsung en Veilig Verkeer Nederland scholieren vanaf vandaag samen op de gevaren van smartphonegebruikin het verkeer. Vanaf vandaag is een app te downloaden waarmee middelbare scholieren zich in een virtual reality wereld bewust kunnen worden van die risico's. De campagne genaamd Beat the street gaat vandaag van start op het Nieuwe IJssel College in Capelle aan den IJssel.



Ondanks het grote aantal verkeersongelukken door smartphonegebruik denkt bijna de helft (48,9 procent) van de ouders dat hun kind de smartphone niet tijdens het fietsen gebruikt, zo blijkt ook uit het onderzoek van PanelWizard. ,,Daar geloven wij geen snars van'', reageert woordvoerder Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland. ,,Wij denken dat ouders wellicht een beleefdheidsantwoord hebben gegeven.''



Nooit gezien

Vader Michael Kulkens verloor op 22 augustus 2015 zijn zoon Tommy-Boy bij een aanrijding. Zijn 13-jarige zoon werkte op dat moment op zijn telefoon aan de muzieklijst die hij op het verjaardagsfeestje van zijn zusje zou draaien. Sinds het verlies van zijn zoon is de 47-jarige Kulkens het gezicht van de actie tegen telefoons in het verkeer. Minister Melanie Schultz (Verkeer) onderzoekt, mede op zijn aandringen, een mogelijk verbod op het gebruik van de smartphone op de fiets en brengt hier eind dit jaar advies over uit.