Moeder dakloze (19): Hongerdood niet mijn schuld

Drugs

Jordy was toen lief. Beleefd ook. Maar wel heel stil. De ellende begon op de dag toen hij de sleutel kreeg van zijn OCMW-flatje beneden. ,,Hij sloot zijn deur en deed niet meer open. Elke dag zaten daar vier of vijf vrienden. Jordy kwam ook zijn afspraken niet na. Werk zocht hij niet meer. Toen hij eind december 2015 na een zoveelste ruzie hier vertrok, werd het voor ons duidelijk wat Jordy altijd uitspookte in zijn flatje. Tijdens het opruimen vonden we er tussen de 100 en 150 bussen aanstekergas. Da's drugs. Hij was daar verslaafd aan. Later is hij ook in de Blokker betrapt op het stelen van zulke flessen."



,,Dat Jordy van de honger gestorven is in dat tentje: dat is de schuld van de drugs. Niet van mij. Hij wist maar al te goed dat hij op elk moment bij mij of mijn moeder terecht kon. Alleen wilde Jordy helaas van niemand hulp."



Mathilde heeft gisteren de uitvaart geregeld. ,,Iets sobers", zegt ze. ,,Het kost zo al genoeg." Zijn vader is niet uitgenodigd op de begrafenis. Half augustus belde Jordy zijn vader. Die verklaart: ,,Ik had gehoord dat hij in een tentje sliep. Hij smeekte me om hem te komen halen, maar ik kon niet. De tank was leeg en ik kon niet in Gent komen. Hoe graag ik ook wilde. Maar ik heb nog drie kinderen om voor te zorgen.''