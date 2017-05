Moeder Hugo Borst tussen de voetbalsupporters

Honderden Barnevelders zoeken naar peuter die blijkt te slapen achter kliko

9:03 Een grote zoekactie heeft zaterdagavond via sociale media honderden buurtgenoten in Barneveld op de been gekregen, toen bleek dat een 2-jarig jongetje vermist was. Dat meldt Omroep Gelderland. De politie zette bootjes in, een helikopter vloog over, maar het was een overbuurman die achter de containers keek en hem op nog geen dertig meter van huis vond.