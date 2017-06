Moeder liet kinderen voor straf in snikhete auto

De lokale politie meldt dat de 24-jarige Cynthia Marie Randolph tegenstrijdige verklaringen had gegeven sinds het ongeval op 26 mei. Randolph zei in eerste instantie dat ze haar kinderen thuis was kwijtgeraakt terwijl ze de was aan het opvouwen was en tv keek. Volgens haar waren ze op eigen houtje de auto in gestapt en hadden ze zichzelf opgesloten. Op dat moment was het zo'n 35 graden buiten.



Randolph verklaarde later dat ze de deur van de auto als straf had dichtgedaan omdat haar dochter niet wilde uitstappen. Ze ging naar binnen, rookte wiet en viel in slaap. Ze dacht dat de kinderen er wel uit zouden komen, maar dat gebeurde niet. Om het als een ongeluk te laten overkomen, sloeg ze vervolgens de autoruit in.