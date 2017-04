Morsig geklede verslaggever

Van Martin Bril kwam het advies om altijd goed gekleed te gaan. Zo was je als reizend commentator altijd voorbereid op eventualiteiten – als man in pak werd je beslist serieuzer genomen dan wanneer je er als een vod bij liep.



Hoewel ik deze opvatting deel, kon ik niet verhinderen dat ik afgelopen dinsdag nogal morsig gekleed ging tijdens een grote betoging tegen de regering in Paramaribo. Ik had het hotel verlaten als flierefluitende vakantieganger maar belandde per ongeluk in de staart van de demonstratie als verslaggever. Gewapend met opschrijfboekje en fototoestel besloot ik, mijn povere uitdossing ten spijt, de onvrede van het Surinaamse volk voor de lezer te peilen.



Winkeliers hadden hun zaak uit voorzorg gesloten, achter de rolluiken wachtten ze tot de protestmars voorbij was; de Venezolaanse betogingen die uitmondden in plundering en brandstichting stonden de middenstanders nog helder voor ogen. Het leven was duur, de prijzen stegen almaar, de scheidslijn tussen demonstranten en plunderaars was soms dun.



Niet alleen de winkeliers vreesden de vonk van anarchie, ook de autoriteiten waren er niet gerust op. Toen het niet lukte de demonstratie te verbieden, werd het de demonstranten verboden samen te komen op het Onafhankelijkheidsplein. Ook mochten er geen provocerende of beledigende teksten meegedragen worden, wat een miezerig maatregeltje was om de demonstratie te frustreren. De meesten hadden zich eraan gehouden, een enkeling hield een bordje op met zoiets als ‘Bouta aan de macht, land en volk verkracht’. Luid klonken de vuvuzela’s, een ijscowagentje slalomde door de menigte.



Directe aanleiding van de betoging was de verhoging van de benzineprijs, een symbool van de diepe crisis waarin Suriname verkeert. De inflatie is torenhoog, de koopkracht bedroevend; buitenlandse investeerders mijden het land vanwege de politieke en economische instabiliteit. De afhankelijkheid van goud en olie is zorgelijk – toen de olieprijs kelderde, raakte de Surinaamse economie in glijvlucht.



De demonstratie werd voorafgegaan door een feestelijk versierde dubbeldekker. Daarboven zweepte een man de betogers op. Er werd gescandeerd om het aftreden van Bouterse. Toen ik informeerde wie de man daarboven was, stond ik voor ik het wist hoog op de bus, die stapvoets op een haag van agenten af reed. Dat was de eerste linie die de betogers scheidde van het centrum van de macht. Daarachter, bij het Onafhankelijkheidsplein, stond een peloton ME’ers, donker en dreigend. Een week eerder hadden ze nog huisgehouden onder de demonstranten.



Een kleine delegatie werd doorgelaten naar de Nationale Assemblee, naast het fort waar de huidige president 35 jaar geleden vijftien mannen liet martelen en executeren. Op vertoon van een oude perskaart glipte ik de Assemblee binnen en luisterde naar de actievoerders, die eisten te mogen demonstreren waar en wanneer zij wilden en dat de benzineprijs weer werd verlaagd. Boven deze gebeurtenissen zweefde als een grote, lege tekstballon het werkelijke probleem – de giftige cocktail van patronagepolitiek en het ontbreken van betrouwbaar leiderschap.