Mr. President hakt al op de eerste dag 25 knopen door

Als hij morgen opstaat als 45ste president van de Verenigde Staten gaat Donald Trump zeer waarschijnlijk eerst golfen. Het met veel branie aangekondigde The First Day Project waarin ingrijpende beleidsveranderingen zitten, wordt over het weekend heen getild. ,,Mijn eerste dag wordt maandag omdat ik voor die tijd geen handtekeningen wil zetten te midden van de inauguratie-feestelijkheden en misschien dingen door elkaar haal", grapte Trump deze week tegen de Britse krant The Times.



Maar volgende week gaat het los. Vermeend 'fout beleid' van president Obama wordt per direct teruggedraaid op het gebied van gezondheidszorg, klimaatbeleid en ook handelsverdragen als het TPP, de overeenkomst met elf landen rond de Stille Oceaan. Volgens de president profiteren andere landen te veel van dat soort overeenkomsten. Dat gaat ten koste van de Amerikaanse arbeider. Daarom moeten er alleen nog 'eerlijke, bilaterale deals' worden gesloten door Trump zelf.



Obama Care

Hoog op zijn to do-lijstje staat de afbraak van Obama Care ofwel de Affordable Care Act, zoals de officiële naam van de zorgverzekering luidt. Dat vergt meteen enige uitleg want gebleken is dat een aantal Trumpstemmers in de sociale media Obama Care hekelen als was het de pest, maar tegelijk best tevreden blijken met die Affordable Care Act, de regeling waarmee sommigen voor het eerst in hun leven een ziektekostenverkering krijgen. 22 miljoen Amerikanen gaan 'iets beters en goedkopers krijgen dan Obama Care', aldus Trump.