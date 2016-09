Na 43 jaar doorbraak in mysterieuze moordzaak Amerikaanse tieners

De twee meisjes bezochten op 12 november 1973 een winkelcentrum in Olivehurst, zo'n 64 kilometer ten noorden van Sacramento. Getuigen zagen hen vertrekken, maar geen van beiden kwam thuis aan. 20 uur later vonden twee jongens de lichamen van Valerie en Doris in een struikgewas. Ze bleken van dichtbij doodgeschoten. Doris was ook aangerand. Onmiddellijk werd een grootschalig onderzoek opgestart. Drie jaar lang werden 60 mensen ondervraagd, maar zonder resultaat. In 1976 werd de zaak geseponeerd. Spermasporen In maart 2014 werd de zaak weer van de plank werd gehaald. ,,Ons onderzoeksteam heeft de opdracht om af en toe een onopgeloste zaak te herbekijken'', aldus sheriff Steve Durfor van Yuba County. ,,En dit dossier trok onze aandacht. We besloten enkele spermasporen die gevonden waren op het lichaam van Doris naar het lab te sturen voor een DNA-test.''

De sporen bleken een match met het genetische profiel van de neven Larry Don Patterson (65) en William Lloyd Harbour, die in het gerechtelijk systeem zaten voor serieuze misdrijven. Ze hadden allebei al in de cel gezeten. Patterson werd in 1976 gearresteerd voor het verkrachten van twee vrouwen en nog eens in 2006 omdat hij zich niet had laten registreren als seksueel delinquent. Harbour zat vast voor misdrijven die te maken hadden met drugs. Ze woonden, net als de slachtoffers, allebei in Olivehurst ten tijde van de moorden.



Families

Patterson werd dinsdagmorgen opgepakt vlakbij Tulsa in Harbour (Oklahoma).



De families van Doris en Valerie werden op de hoogte gebracht. ,,Ze hebben decennia lang in onzekerheid geleefd omdat ze niet wisten wie hun meisjes had vermoord'', liet Durfor weten.