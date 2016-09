'Na dertien jaar is de verbazing er wel af'

Hoe komt het dat veel mensen dat in Nederland vergeten lijken te zijn?

,,De opkomst van allerlei nieuwe technologieën waarbij opeens iedereen met elkaar in debat kan gaan is iets heel moois, maar heeft ook een andere kant. Die twittercultuur is heel snel op elkaar reageren, het betekent dat je niet meer de tijd neemt om na te denken of er nog iets in zit wat de ander zegt. Probeer nou eens te begrijpen wat de ander zegt en niet meteen afkappen. Doe eens een poging de ander met respect te overtuigen en neem eens iets van een ander aan! Als je dat kwijtraakt als samenleving, gaan veel mensen op het eilandje van het eigen gelijk zitten. En dan roepen dat ze er op het andere eiland niet veel van hebben begrepen. Dan kom je met elkaar niet veel verder.''



De burger vertrouwt geen enkele autoriteit meer. Is dat te herwinnen?

,,Uit onderzoek blijkt dat het vertrouwen in ons eten ongelooflijk laag is. Wat me dan het meest bezighoudt: hoe kan dit? Als je eten bestelt of in de supermarkt koopt, is er weinig reden om je zorgen te maken. Als je ziet wat we aan controles doen en aan regels hebben... toch is het vertrouwen lager dan we in jaren gemeten hebben.



,,Misschien komt het omdat we steeds vaker het gevoel hebben dat mensen met hun eigen belang bezig zijn. Dat ze rijk willen worden en desnoods op een manier met het eten omgaan die wél goed is voor hun eigen portemonnee maar niet per se voor jou. De trend is ook dat we regionaler gaan eten. Degene die we kennen vertrouwen we makkelijker. Daarom probeer ik zichtbaar te maken van welke boer je eten komt. Dat geeft vertrouwen. Maar de discussie over ons eten staat niet op zichzelf, het past in een brede maatschappelijke tendens.''



Waarom wantrouwt die burger werkelijk alles?

,,Het is sowieso een tijd van economische en culturele onzekerheid en de angst voor aanslagen. We hebben nu al twintig jaar integratiespanningen. In dat soort tijden trek je je meer terug op je eigen omgeving. Als daarnaast bijvoorbeeld bestuurders van woningcorporaties en andere organisaties zichzelf te hoge salarissen geven, dan ga je twijfelen aan hun motieven. Voor veel mensen is het eigen belang meer voorop komen te staan. Maar er is ook nog zoiets als het gezamenlijk belang. De balans moet terug: wat minder ik, wat meer wij.''



Waar gaan de verkiezingen over in maart 2017?

,,Veel mensen vinden het goed dat de sociaal-economische problemen zijn opgelost, maar hoe gaan we nu met elkaar verder? Slagen we erin de onderlinge vertrouwensband in ons land weer te herstellen? We hebben in Nederland meer dan 900.000 mensen die hun wortels hebben in landen waar de islam groot is. De aanslagen in Europa hebben veel mensen bang gemaakt. Daardoor voelen veel andere mensen met die achtergrond zich bekeken met argwaan.



,,Tegelijkertijd hoor je vaak: 'Maar Ali bij mij uit de straat, dat is een goeie.' We moeten begrijpen dat bijna iedereen die 'Ali bij mij uit de straat' is. Het is goed om jezelf te verplaatsen in mensen die je niet kent en onder ogen te zien dat de meeste mensen hetzelfde willen: veiligheid, een goed leven en kansen voor onze kinderen. Laten we elkaar vasthouden en samen een vuist maken.



,,Heel veel mensen die we niet kennen, hebben het goed met ons voor. Daar moeten we het met elkaar over hebben. Want ons laten verdelen langs etnische lijnen, dat is precies wat terroristen beogen."