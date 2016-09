'Na sterilisatie is mijn leven een emotionele rollercoaster'

Deze week werd bekend dat het RIVM 450 klachten van vrouwen met Essure-implantaten heeft geanalyseerd. Het merendeel kampt met buikpijn, hevige bloedingen tijdens de menstruatie, geheugenverlies en concentratieproblemen. Bij de Essure-sterilistatie worden kleine veertjes met polyester vezels in de eileiders gebracht waardoor deze langzaam dichtgroeien.



Hevige pijnen

Bagchus (35) onderging deze behandeling in 2010 en leeft sindsdien met hevige pijnen. Haar benen zijn rusteloos en ze voelt felle pijnscheuten in de rug en buik.



Uit een van de vele onderzoeken bleek dat in haar eileider een cyste van vier centimeter was ontstaan. Voor de pijn werd morfine voorgeschreven en de jonge vrouw belandde ook enige tijd in een rolstoel. Lopen was te zwaar geworden. Uiteindelijk is besloten de implantaten te verwijderen. Er waren maar liefst zes hersteloperaties nodig, steeds bleven delen van de veertjes achter. ,,Mijn complete eileider moest op het laatst worden verwijderd.''



Het verhaal van Bagchus staat niet op zichzelf. Honderden vrouwen kampen met lichamelijke ongemakken na hun sterilisatie. Het aantal klachten over Essure is veel groter dan tot nu toe is aangenomen, stelt Bagchus.



In Nederland zijn zo'n 30.000 vrouwen gesteriliseerd met de Essure-methode. Bij de door haar opgerichte Facebookgroep Essure-problemen Nederland zijn 3351 vrouwen aangesloten, waarvan 3100 kampen met klachten. ,,In maar 0,05 procent van de gevallen zou de implantatie tot klachten kunnen leiden, zo kregen veel vrouwen van hun arts te horen'', zegt Bagchus. ,,Maar het is duidelijk dat dit aantal veel hoger ligt.''