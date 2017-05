'Na veertig jaar opeens een 'M' in je papieren'

Begin april liet hij zijn geslachtsregistratie wijzigen van vrouw naar man. ,,Het liefst kies ik voor geen van beiden, loop ik zo nu en dan het ene hokje in en het andere uit. Maar dat is wettelijk nog niet mogelijk, dus heb ik voor man gekozen, het een-na-beste.''



De verandering bleef niet bij papier. Al een tijdje gebruikt Brand zijn huidige naam - 'Hoe ik daarvoor heette, gaat niemand wat aan' - en vorig jaar heeft hij een borstoperatie ondergaan. ,,Ik was vervloekt met een van de grootste cupmaten die er is, cup G. Daar wilde ik vanaf."



Nu is hij officieel man, een grote opluchting. ,,Ik vind het heerlijk, al is het ook wennen. Na veertig jaar staat er opeens een 'M' in je paspoort. Dat is een vreemd, maar fijn gevoel.''