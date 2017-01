Na zes jaar weer bij elkaar

Spreken doet Amran vooral met haar handen. Handen die ze tijdens het gesprek een aantal keren ten hemel richt. 'Alhamdulillah', klinkt het dan. 'Dank u God'. Handen waarmee ze de rug streelt van haar jongste zoon Ibrahim (11), na vele jaren van afwezigheid weer terug in haar leven. 2016 is een jaar van onverwacht geluk voor Amran Abdi Mohammed (44). Zes jaar lang bewoont de Somalische moeder in haar eentje een flat in Bodegraven. Al die tijd helpt één gedachte haar door de dag: de droom van een weerzien met haar eigen kinderen en de kinderen van haar broer, na zijn dood ook aan haar zorg toevertrouwd. Een droom met nauwelijks reële kans van slagen: weduwe Amran verlaat in 2009 de chaos van haar geboortestreek Dinsoor, Somalië. Verjaagd door de terreur van de militante al-Shahaabbeweging en de plotselinge komst van een stamlid, die haar eerst het vee en daarna het resterende land afhandig maakt. Een reisagent regelt een vlucht naar Europa en belooft de kinderen later haar kant op te sturen. Een belofte waar hij zich niet aan houdt, waardoor de kinderschare zonder moeder jarenlang noodgedwongen samen in een flatje in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba woont. Het zevental naar Nederland halen? Onbetaalbaar en organisatorisch volstrekt onhaalbaar voor Amran.

Verschrikkingen

Lisa Lamoree, medewerker van Vluchtelingenwerk Bodegraven, herinnert zich nog het moment dat ze het verhaal van Amran voor het eerst hoorde. ,,Het trof me. Zo'n sterke vrouw, die al die verschrikkingen had meegemaakt. Ze was de hele dag aan het bellen, probeerde contact te houden met de kinderen in Ethiopië. Maar de kans dat ze ze ooit weer zou zien, was miniem. Het was voor haar niet te organiseren en bovendien zou het zo'n 10.000 euro aan vliegtickets en uitreisvisa gaan kosten.''



In 2015 vertelde Lisa tijdens het kerstdiner over het verhaal van Amran aan haar familie. ,,Iedereen was onder de indruk. Een moeder die haar kinderen misschien wel nooit meer zal zien, alleen maar vanwege een centenkwestie - dat kon toch niet waar zijn?''



Rondom die kersttafel wordt het idee geboren om Amran bij te staan. Niet alleen met een luisterend oor, maar heel concreet: met geld en een plan om de kinderen naar Nederland te halen.



,,Een crowdfundingsactie, dat was het idee. En er was haast geboden: kort daarvoor was internationaal een wetswijziging doorgevoerd, waardoor nu ook meerderjarige kinderen in aanmerking komen voor gezinshereniging. Maar de vergunning hiervoor verviel weer medio februari. Anderhalve maand hadden we om het financiële plan op poten te zetten.''