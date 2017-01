Naaktfoto's maken is niet 'iets dat erbij hoort'

Sexting is volop in het nieuws. Tieners die door digitaal pesten met naaktfoto's in een psychiatrische kliniek belanden. Anderen werden afgeperst omdat iemand een naaktfoto van hen had en hen daar jarenlang mee kon chanteren. De Canadese Amanda Todd werd in 2012 wereldnieuws nadat ze een filmpje op internet zette voordat ze, 15 jaar oud, zelfmoord pleegde vanwege sexting. Het is hard nodig om ernstige situaties als deze te voorkomen.



Om die reden zijn verschillende preventiecampagnes opgezet. In zo'n preventiefilmpje zie je dan bijvoorbeeld jongens die een naaktfoto van hun vriendin opgestuurd krijgen. De vraag is: 'Wat zou jij doen?' In een ander reclamespotje zien we een meisje dat een foto van zichzelf maakt, doorstuurt en daarna door haar leeftijdsgenoten wordt uitgelachen, omdat iedereen de foto heeft gezien.



Niet doorsturen

De centrale boodschap in al deze campagnes? Niet doorsturen. Dus we proberen kinderen en tieners te leren dat het doorsturen van een naaktfoto niet normaal is. Maar een karaktereigenschap van tieners is dat ze minder goed risico's kunnen inschatten. Ook kunnen ze minder goed omgaan met impulsbeheersing. Hoe kunnen we dan van hen vragen níet in die ene fractie van een seconde op 'send' of 'share' te drukken?



Tot mijn verbazing hoor ik in diverse media en informatiefolders professionals vertellen dat het maken van een naaktfoto bij de seksuele ontwikkeling hoort. Zo wordt iets dat slechts een enkele keer gebeurt en ernstige gevolgen kan hebben, omgebogen tot iets dat 'er gewoon bij hoort'. Daarin schuilt een gevaar. Want hoe normaler we iets maken, hoe normaler het wordt. Met alle gevolgen van dien. Daar komt bij: als de tiener de foto doorstuurt is dat ook nog eens een strafbaar feit.



Waarom

Ik mis de eerste stap. De meest effectieve stap in het voorkomen van ernstige gevolgen. Namelijk met tieners in gesprek gaan over de vraag: waarom zou je überhaupt een naaktfoto van jezelf maken? Dat is de belangrijkste vraag. Immers, géén naaktfoto's van jezelf op je mobieltje en géén naaktfoto's van jezelf op de telefoon van je partner (die zo je ex kan worden) biedt de beste bescherming. Uit onderzoek weten we dat de intentie om iets wel of niet te doen mede voorspelt of iemand het later ook echt zal doen.



In eerste instantie moeten we tieners dus helpen om zich voor te nemen om géén naaktfoto van zichzelf te maken en te versturen, in plaats van dat te presenteren als normaal. Ik zou als opvoeder, leraar of jongerenwerker met kinderen en tieners in gesprek gaan over sexting, aan de hand van de uitspraak van een officier van het OM: 'Doe niets online dat je ook niet in het echt zou doen'. In de hoop dat de professionals op een dag volgen.



Arjet Borger is gezondheidswetenschapper en directeur van de Care for Sexuality Foundation.