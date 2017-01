NAM-directeur: gasbaten naar windmolens en zonne-energie

Het pleidooi van Freek de Jonge - de cabaretier toerde vorige week dagenlang door Noord-Groningen met een groot actieplan - om de gaskraan binnen tien jaar te sluiten noemt hij niet haalbaar. ,,Ieder heeft recht op zijn mening, maar het is niet realistisch om de gaswinning in 10 jaar te beëindigen." Hij wijst er op dat het gas van de NAM jaarlijks in een kleine derde van onze energie voorziet.



,,Wij hebben de komende decennia het Nederlands aardgas, als transitiebrandstof nog hard nodig. In het hoofd is men vaak al verder met de energietransitie dan daadwerkelijk in de praktijk mogelijk is.''



Desalniettemin beseft Schotman dat het gas eindig is. ,,Over een halve eeuw stookt waarschijnlijk niemand meer fossiel en wekken we stroom met zonnepanelen en windmolens op. Gas zal dan vooral een industriële brandstof voor zware industrie, vliegverkeer, scheepvaart en ander transport zijn."



Het Kabinet wil de eis om nieuwe woningen automatisch op het gasnet aan te sluiten uit de wet halen.

,,Een wijs besluit. Aansluiten is duur, zo'n investering moet 30 tot 50 jaar renderen. Tegelijk zeggen we: kijk uit om bestaande wijken te snel gasvrij te maken. Als het Energieakkoord in 2023 is uitgevoerd bedraagt het aandeel duurzame energie slechts 16 procent. De rest blijft fossiel, dat is de waarheid.''



Moet de NAM niet worden opgeheven als het gas op is? Missie voltooid...

,,Dat is aan onze aandeelhouders, Shell en ExxonMobil, maar ik zie de NAM nog héél lang voortbestaan. We stammen uit 1947 en hebben ons al vaker aangepast. We kunnen een grote rol spelen bij de verduurzaming: we hebben de kennis én de infrastructuur. We hebben al eerder een transitie gefaciliteerd, namelijk die van kolen naar gas. We dragen graag ons steentje bij aan de volgende transitie, die van gas naar duurzame energie.''



Wat kunt u exact bijdragen?

,,Geen enkele organisatie weet zoveel van de Nederlandse bodem als wij. Ik denk aan waterstof, CO2-opslag, aardwarmte. Voor aardwarmte van 170 graden moet je vijf kilometer diep boren. Dat vereist specialistische kennis. Onze platforms op zee, daar zouden we elektriciteit kunnen opslaan. Alle overtollige stroom van windmolenparken moet ergens heen. Vang het daar op en zet het om in waterstof. We gaan alles proberen, niet alles zal trouwens lukken. Bij innovatie moet je meerdere projecten naast elkaar laten lopen. Niet alle projecten zullen succesvol afgesloten worden.''



Verder lezen na de foto