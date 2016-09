NAM wil stap terug doen bij bepaling bevingschade

Het verkleinen van de rol van de NAM is een belangrijke wens van de inwoners van Groningen. Zij zijn erg ontevreden over de manier waarop hun schades worden afgehandeld. Ondanks diverse aanpassingen - er is bijvoorbeeld een onafhankelijke arbiter geïntroduceerd - hebben veel mensen het gevoel dat de NAM te veel invloed heeft.



Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders zei eerder deze week dat hij hierdoor zijn werk niet goed kan doen. ,,Een aantal partijen wil niet meer met mij praten omdat ze het gevoel hebben dat de NAM de regels bepaalt."



Knoppen

Volgens Alders moet de regie daarom bij de NAM worden weggehaald. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is bereid een stap terug te doen: ,,Wij hoeven niet aan de knoppen te zitten. Zolang de schadevergoeding maar op basis van redelijkheid en billijkheid plaatsvindt. Het moet geen blanco cheque worden."



Minister Kamp zegt in een reactie open te staan voor voorstellen tot verandering. ,,In Groningen leven ideeën over verbetering van de schadeafhandeling. Eventuele voorstellen van Alders zie ik met belangstelling tegemoet."



Veilig wonen

De schade-afhandeling in Groningen is sinds 2015 in handen van het Centrum Veilig Wonen (CVW). Hoewel de NAM daar geen eigenaar van is, wordt het door veel Groningers gezien als een uitvoeringsorganisatie van het gasbedrijf.



De NAM, eigendom van energiereuzen Shell en ExxonMobil, ontwerpt bijvoorbeeld het beleid. ,,De NAM is een groot bedrijf met een groot belang," zegt Eelco Eikenaar, SP-gedeputeerde in Groningen. ,,Nu durven mensen geen rechtszaken te voeren als ze het niet eens zijn met hun schadeafhandeling. Ze zien het niet zitten om tien jaar te procederen tegen een multinational. Daar moet dus een betere oplossing voor komen."



Vergoeding

Eikenaar pleit voor een publiek fonds, waarin de NAM jaarlijks geld stort. Een onafhankelijk instituut zou moeten bepalen of burgers recht hebben op een vergoeding, en hoeveel. ,,Mensen willen fair behandeld worden, zonder dubbele agenda's."