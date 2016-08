Nederland gaat Duitsers helpen met onderzoek Klaus Ross kliniek

Opgraven

In totaal zijn 69 mensen die ooit patiënt waren bij Ross overleden. De meeste patiënten kwamen uit Nederland en waren 'zeer, zeer ziek'. Volgens de Duitse hoofdofficier van justitie Axel Stahl ging het om 'wanhopige mensen' die zich aan elke strohalm vastklampten.



Alleen daarom al is het erg moeilijk om de dood van patiënten te linken aan de kliniek van de natuurgenezer in Bracht, aldus Stahl. Maar dat wordt volgens hem wel onderzocht.



Meer onderzoek

Justitie ontkende eerder dat het gaat om zeventig verdachte gevallen en concentreert zich op vijf gevallen. Verder stelt justitie dat het ook nog moet blijken of de door natuurgenezer Klaus Ross toegediende glucoseblokkers de dood hebben veroorzaakt. Meer onderzoek is nodig.



De Inspectie voor de gezondheidszorg in het Duitse Viersen deed aangifte tegen Klaus Ross. Volgens de Inspectie heeft de natuurarts doodzieke patiënten op de verkeerde manier behandeld en daarnaast verzuimd om een dokter te alarmeren toen zij er slecht aan toe waren.



Uitbehandeld

De Duitse natuurgenezer had veel patiënten die in de reguliere gezondheidszorg uitbehandeld waren. André Hartel, oprichter van de kliniek, stelt dat de drie patiënten overleden na een fout bij het maken van een infuus.



Ross is de enige verdachte in het onderzoek. Ross heeft inmiddels een beroepsverbod gekregen. Hij is nergens anders actief. De natuurgenezer was nog nooit eerder met politie en justitie in aanraking gekomen.