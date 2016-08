Nederland geeft Turkije geen informatie over gevangenen

De Turkse overheid probeert de identiteitsgegevens te achterhalen van Turkse gevangenen in Nederland. Het consulaat in Rotterdam heeft gevangenissen en detentiecentra per brief verzocht om de personalia. Dat bevestigt een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) aan dagblad De Limburger.



Volgens het schrijven wil het Turkse consulaat de gegevens van 'justitiabelen met de Turkse nationaliteit ten behoeve van het verlenen van consulaire bijstand'. DJI heeft de gevangenisdirecteuren opdracht gegeven de informatie niet te verstrekken, "aangezien dit in strijd is met de Nederlandse privacywetgeving", aldus de woordvoerder. "Een verzoek tot consulaire bijstand kan door een (buitenlandse) gedetineerde zelf aangevraagd worden indien daar behoefte aan is. Niet andersom."



Bezoeken

In de brief, die dateert van begin augustus, staat dat de consul 'verplicht is' Turkse gedetineerden te bezoeken. Om die bezoeken te kunnen inplannen, is de verblijfsplaats nodig, zo wordt als reden voor het informatieverzoek opgegeven. De brief is twee weken na de mislukte staatsgreep in Turkije verzonden. Een week later liet Justitie de gevangenisdirecteuren per interne mail weten dat niet aan het Turkse verzoek kan worden voldaan.



Het is niet bekend of alle justitiële inrichtingen het schrijven hebben ontvangen. Bij de penitentiaire inrichtingen in Limburg is de post wel binnengekomen.



Turks paspoort

In 2015 waren in Nederland 224 gedetineerden met geboorteland Turkije, zo blijkt uit DJI-cijfers. Hoeveel in Nederland geboren personen met (ook) een Turks paspoort hier gevangen zitten, is niet bekend. Volgens betrokkenen is de Turkse actie 'niet uniek' en hebben in het verleden 'andere landen dergelijke pogingen ook wel ondernomen'.



Details daarover waren gisteren niet voorhanden. Bij de Turkse consulaten in Rotterdam en Deventer was gisteren niemand meer bereikbaar voor uitleg. Het callcenter voor Turkse consulaten in Ankara kon geen nadere informatie geven.



Ophef

Recent ontstond nog ophef over Turkse bemoeienis met Nederlandse aangelegenheden, naar aanleiding van een brief van de Turkse consul-generaal aan enkele burgemeesters over hoe te handelen bij demonstraties tegen Ankara. Afgelopen zaterdag liet premier Mark Rutte de Turkse president Erdogan telefonisch weten dergelijke inmenging niet te tolereren.