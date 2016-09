Nederland wil windmolens... behalve aan de kusten

Faliekant tegen

De weerstand en twijfel zit 'm in de provincies aan de kust. Zeeland en Zuid-Holland willen nog geen uitspraken doen over nieuwe windparken op hun grondgebied na 2020. Friesland en Noord-Holland zijn zelfs faliekant tegen. ,,In ons dichtbevolkte land [...] is relatief weinig ruimte voor windmolens, zeker nu de trend ook nog eens is dat ze steeds groter worden", zegt een woordvoerder van de provincie Friesland.



Daarmee stipt Fryslân een ander belangrijk thema aan. Windmolenbouwers zijn duidelijk: zij willen (en kunnen) steeds hogere molens bouwen, omdat dat meer rendement oplevert. Daardoor kan de kostprijs van windmolens omlaag. Omwonendenvereniging NLVOW pleitte voor wettelijke regels om de hoogte van windmolens te begrenzen.



Daar zien provincies echter niets in. Zij menen dat ze voldoende middelen in handen hebben om onwenselijke ontwerpen uit het landschap te weren.Er zijn maar twee provincies die regels hebben voor de hoogte van de molens: Friesland en Noord-Holland. ,,In het coalitieakkoord staat dat molens alleen vervangen mogen worden door molens van dezelfde hoogte", meldt Friesland. Noord-Holland heeft 'heldere eisen' opgenomen in de provinciale ruimtelijke verordening.



Flevoland is ook op dit gebied het groenste jongetje van de klas. De provincie geeft aan dat molens hoger mogen. ,,Als het voor een windproject noodzakelijk is om voor een toereikend economisch perspectief windmolens te plaatsen, dan is dat in principe mogelijk."