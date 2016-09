Nederlander verongelukt op Sint-Maarten

Zijn ouders bevestigen het tragische ongeval op Facebook. De Haan werkte sinds een maand als leraar lichamelijk onderwijs op Milton Peters College (MPC), een middelbare school op Sint-Maarten. Daarvoor werkte hij op Sint-Eustatius.



Schooldirecteur Wim de Visser van MPC zei gisteravond tegen The Daily Herald: ,,Iedereen, collega's en studenten, is in shock. Bas is hier begonnen met werken in augustus en was nu al bij iedereen geliefd. We willen iedereen, en vooral zijn partner en familie, sterkte wensen met het omgaan met dit verlies. We kunnen niet geloven dat dit echt is. Rust in vrede, Bas."



Wielrenner

De Groninger was een fanatiek wielrenner. Hij reed gisteren op zijn racefiets op de Airport Boulevard toen hij werd aangereden door een zwarte SUV. De auto botste daarna tegen een gebouw. De Haan bleef ernstig gewond op de weg liggen. Hij werd naar het St. Maarten Medical Center gebracht.