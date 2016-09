Nederlandse duikt zonder perslucht 92 meter diep

Het wereldrecord freediven verbreken is een bijzonder knappe prestatie, alhoewel de studente uit Emmen er vrij laconiek in staat. Ze verbrak het record van de Russische Natalia Vadimovna Molchanova die drie jaar geleden de 91 meter onder water aanraakte. ,,Dit was zeker niet mijn beste duik ooit. Ik voelde me in de laatste seconden behoorlijk 'shaky' maar de jury vond het klaarblijkelijk goed genoeg'', vertelt Grasmeijer aan de telefoon. Ze voelt zich inmiddels een stuk beter.



Zenuwen

Freediven is een redelijk gevaarlijke sport. Omdat je zonder perslucht de diepte in gaat, moet je heel rustig blijven. Te snel naar beneden en boven betekent dat je lijf de druk niet meer aan kan. Met de dood tot gevolg. Grasmeijer bleef maar liefst 3 minuten en 46 seconden onder water. ,,Ik kan mijn zenuwen goed onder controle houden. Daardoor gebruik ik minder zuurstof. Maar ik was vandaag aan het einde toch ook een beetje hypoxic. Ik merkte dat er te weinig zuurstof over was.''



Aan het einde van de freedive moet een duiker boven komen en rustig aangeven dat alles in orde is. Het hoort bij de wedstrijdsport. ,,Je duikmasker moet af en je moet het oké-teken geven. Doordat ik toch net te weinig zuurstof had, ging het maar net bij mij.''



De studente is pas sinds 2012 aan het freediven. Daarvoor had ze wel een gewone duikcursus gevolgd en haar brevet gehaald, maar het had haar hart niet echt geraakt. ,,Bij het gewone duiken met perslucht ga je met al die zware spullen het water in. Daardoor voelde ik me helemaal niet vrij en prettig. Pas toen ik mijn eerste cursus freediven deed, wist ik: 'dit is het voor mij'. Gewoon diep ademhalen en langzaam langs een touw de diepte in glijden. Het is zo rustig en vredig dan onder water. Heerlijk.''



Buisjes

De bijzondere duiksport is niet voor iedereen. Zo moet je niet alleen lang je adem kunnen inhouden en veel lef hebben, het is ook handig als je je goed kunt ontspannen. ,,Ik heb eigenlijk wel geluk dat dit me goed ligt. Je lijf moet ook meewerken. Zo is het belangrijk dat de buisjes van Eustachius in je oor ruim zijn zodat je simpel de druk kan verlagen als je onder water gaat. Als je dat niet hebt, dan houdt het vrij snel op. Voor veel duikers is het zuurstofgebrek niet zo'n probleem, maar wel dat ze hun oren niet goed kunnen klaren.''