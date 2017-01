Nederlandse instagrammer met miljoen volgers maakt statement: love your body

Op de foto is Annegien te zien met een meetlint om haar buik, waar twee mensen aan trekken. In de post naast de foto schrijft ze onder meer: 'Het is voor sommige mensen zo makkelijk om over mij te oordelen. Mensen noemen me dik. Maar ze zeggen ook dat ik geen borsten heb. Ze vinden dat ik moet afvallen, maar ook dat ik meer moet eten want ik heb geen rondingen. Ik was 13 toen ik begon met Instagram. Ik zat op een keerpunt in mijn leven. Ik hield niet meer van mijn lichaam. Wilde het verbergen op foto's. Maar het laatste jaar is dat veranderd. Ik voel me weer zeker over mijn lichaam. Zeker genoeg om deze foto met jullie te delen. Het belangrijkste in het leven is dat je van je lichaam moet houden. En van jezelf. Jullie zijn allemaal prachtig. Laat niemand je vertellen dat dat niet zo is.'