Nederlandse Jikke (42) vertrapt op manege in Oostenrijk

De vrouw raakte zwaargewond aan haar hals, schouders en buikstreek. Haar collega, die ook twee paarden meevoerde, waarschuwde de hulpdiensten. Volgens de Oostenrijkse politie is nog geprobeerd de vrouw te reanimeren. Ze overleed ter plekke.



Uitgelezen instructrice

Het dodelijke ongeluk gebeurde op een manege in Gaicht, gemeente Weißenbach am Lech, in de deelstaat Tirol. De vrouw werkte er sinds twee jaar en was opgeleid als rijmeester. Ze stond bekend als een uitgelezen instructrice, meldt Krone.at.



Samen met haar man Klaas, met wie zij 14 jaar getrouwd was, en kinderen woonde Jikke in Oostenrijk. Haar man laat op zijn Facebookpagina weten dat zijn geliefde vrouw door een tragisch ongeval om het leven is gekomen. ,,Ons leven zal nooit meer het zelfde zijn , maar de zijn allemaal trots op wie Jikke was... Een super lieve moeder, een lief mens ...Ooit zien we elkaar weer.''