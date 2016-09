Nederlandse motorrijder verongelukt in Zwitserland

Dodental van ingestorte parkeergarage Tel Aviv stijgt

10:43 Uit de parkeergarage in aanbouw die afgelopen week in de Israëlische stad Tel Aviv instortte zijn vannacht nog twee lijken geborgen. Het dodental van het ongeluk is hiermee gestegen tot vijf, zei de politie. Een speciale eenheid van het leger zoekt nog naar één persoon die wordt vermist.