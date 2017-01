Nederlandse vrouw geëvacueerd van schip bij Zuidpool

Kerstborrel Nijmeegse politie eindigt met stevige kater

6:01 Een kerstborrel van de Nijmeegse politie is vorige maand met een flinke kater geëindigd. Volgens een teamchef is er zoveel gedronken dat agenten buiten moesten overgeven en er 'in wastafels werd geurineerd'. In een uitgelekte interne mail roept hij zijn collega's tot de orde.