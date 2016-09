Neem de bagger op Twitter niet te serieus

Er zijn veel mensen, van eenvoudige huisvrouwen tot landelijke politici, die met een hoop bombarie aankondigen dat ze de social media gaan verlaten, omdat ze de oneindige stroom van haat, intimidatie, verdachtmakingen, racisme en bandeloze scheldkanonnades zat zijn. Ik kan erover meepraten: er gaat geen dag voorbij of ik ontvang wel mails of tweets die ronduit verwerpelijk zijn, alsof de afzenders allemaal lijden aan een psychiatrische stoornis.



Wat internet doet, is heel bijzonder. Het legt een kant van mensen bloot die ze in het echte leven moeten onderdrukken, simpelweg omdat ze dan minder moedig zijn, of gewoon de neiging hebben om sociaal wenselijk gedrag te vertonen. Niet zelden heb ik iemand ontmoet wiens internetpersoonlijkheid zijn fysieke karakter ruimschoots overstijgt. Dan stond ik te praten met een gast die zich in de virtuele realiteit profileerde als een eloquente macho, maar in real life niets meer bleek te zijn dan een hakkelend warhoofd.



Als je een tijd op Twitter en Facebook vertoeft, privé of beroepsmatig, weet je dat dit mechanisme bestaat, en veel beter wordt het allemaal ook niet. In het verleden heb ik me weleens, heel naïef, openlijk aan deze digitale patiënten gestoord, maar veel resultaat sorteerde dat niet: politici riepen ach en wee, en gingen over tot de orde van de dag.



En nu we een paar jaar verder zijn en de social media niet meer weg te denken zijn, voel ik ook niet meer de noodzaak om me te ergeren aan iedere getroebleerde geest die een innerlijke drift heeft om online te schofferen. Ik block de persoon in kwestie en ga moedig voorwaarts.



Het voelt daarom vreemd als ik weer eens een prominent figuur hoor aankondigen dat hij of zij de social media gaat verlaten. Het geeft aan dat ze de raddraaiers, of geestelijk uitgedaagden, wat u wilt, teveel eer aandoen, en dus de waanzin van die personen serieus zijn gaan nemen.



Het is voor niemand een goed idee om op internet bepaalde zaken te willen compenseren die in het echte leven ontbreken - liefde, erkenning en bevestiging. Het wangedrag van toetsenbordstrijders is op de eerste plaats tekenend voor hun persoonlijkheden. Maar wie al die bagger veel te ernstig opvat, moet ook bij zichzelf te rade gaan.