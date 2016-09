Negen nieuwe namen op nationale terrorismelijst

Nederlandse universiteiten dalen op ranglijst

10:37 Slechts twee Nederlandse universiteiten staan nog in de top 100 van de jaarlijkse internationale ranglijst van universiteiten. Vorig jaar waren dit er nog vijf. De Universiteit van Amsterdam is de hoogst genoteerde van het land. Voor het vijfde opeenvolgende jaar is de Massachusetts Institute of Technology (MIT) het beste.