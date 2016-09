Nekklem, stomp én spray te grof geweld

Het geweld van twee agenten ging dus te ver. De handelingen van de andere drie passen wel bij een arrestatie. De agenten slepen Henriquez vervolgens naar de arrestatiebus en brengen hem naar het politiebureau. Tegen de regels, want Henriquez is buiten bewustzijn. Pas later wordt hij naar het ziekenhuis gebracht. Te laat, want Henriquez komt niet meer bij kennis en overlijdt een dag later.



Toch ziet het OM in het niet bellen van een ambulance geen reden om toch álle vijf betrokken agenten te vervolgen. ,,Uit het onderzoek is niet gebleken dat er een verband is tussen het niet bellen van de ambulance en de dood van Henriquez'', zegt Frans Zonneveld van het Openbaar Ministerie. ,,Het is niet gezegd dat hij had geleefd als hij eerder was geholpen.''



Na Henriquez' dood breken dagenlang rellen uit in de Haagse Schilderswijk. Ook rijst de vraag of het gebruik van de nekklem verboden zou moeten worden. Zover komt het niet. De Inspectie voor Veiligheid en Justitie vindt wél dat agenten beter moeten worden getraind in gebruik van de nekklem.