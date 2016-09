Je weet dat je officieel een verantwoordelijke volwassene bent wanneer de slijter nooit meer naar je legitimatiebewijs vraagt, wanneer sporters uit jouw geboortejaar stoppen met topsport, omdat ze te oud zijn geworden en wanneer je bij een actrice uit een incontinentieverbandreclame denkt: volgens mij zat ik in de derde klas naast haar bij aardrijkskunde.



Dan weet je: ik kan mezelf met goed fatsoen niet meer 'meisje' noemen. Ik ben een heuse vrouw, met bijpassende problemen.

Ik dacht daarover na toen ik woensdagavond bij De Wereld Draait Door een debat tussen millennials en babyboomers volgde. Er werd gesteld dat - wanneer het over de pensioenen gaat - de ouderen zich behoorlijk laten horen, maar de jongeren zo stil blijven. Waarom staan wij niet op het Malieveld te protesteren omdat er straks voor ons helemaal geen pensioen meer over is en wij door zullen moeten ploeteren totdat we met onze laatste krachten onze eigen kist moeten timmeren?



Ja, waarom protesteren we eigenlijk niet? Waarom hebben wij geen Henk Krollerig type die het voor ons opneemt? Waarom heb ik nog geen spandoek gebreid met daarop 'We zullen er samen een oplossing voor moeten bedenken, Henkie Krol'?



Omdat we denken: zo'n vaart zal het wel niet lopen. Als ik oud en het werken zat ben zal de regering vast wel ergens een oplossing hebben gevonden. Iets met een zak met geld. Zodat ik ook gewoon lekker met de camper naar Portugal kan, net zoals die babyboomers uit We zijn er bijna.



Het komt wel goed. Het is allemaal zo abstract en ver weg. Maar zo ver weg is het allemaal niet. En straks is het probleem zo groot en hebben we niemand om het op af te kunnen schuiven. Want al die babyboomers zijn dan allang dood.



Ik was altijd gewend dat een ouder iemand het wel voor me oploste. Een volksvertegenwoordiger met een stropdas en een goed verhaal. Maar inmiddels zijn die volksvertegenwoordigers ook van mijn leeftijd. Als ik later zo graag met Martine van Os naar Portugal wil, dan zal ik nu in actie moeten komen. Ik ben 31. Ik ben geen meisje meer. Ik wil een pensioen.