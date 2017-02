Niet alleen mensen kunnen de weg kwijt zijn

,,Hier met zes honden is de deur vaak open, die lopen in en uit. Altijd was Basje rond het huis aan het scharrelen. Ze hield niet van water, daar hield ze afstand van. Het is echt zo'n pech, acht minuten was ze buiten. We houden haar altijd goed in de gaten, ze was natuurlijk halfblind. Ik storm naar buiten en zie wat drijven in onze vijver. Laat het een jas zijn, zei ik in mezelf. Het was Basje. Verdronken. Ze zal er hooguit vijf minuten in hebben gelegen. Nooit is ze die kant op gelopen. Ik vind het zo erg. De andere honden negeerden haar een beetje het laatste jaar, ze was ook veranderd. Maar ik was zo aan haar gehecht, Hugo. Mijn moeder zegt: er is haar veel bespaard gebleven. Daar moet ik me maar aan vasthouden. Ik weet dat ik dankbaar moet zijn voor die zeventien jaar, maar ze hoorde er nog steeds zo bij.''



Basje heeft nog twee uur in een deken op de bank gelegen. De honden roken om beurten aan haar. Topper was niet bij haar weg te slaan. Aan het begin van de avond werd Basje in een kistje gelegd en is begraven in de tuin.



