Niet te peilen

Peter Kanne is er wel een beetje klaar mee. De onderzoeker van I&O Research, verantwoordelijk voor één van de bekendste politieke peilingen in ons land, begrijpt eigenlijk niet waar zijn sector al die kritiek ineens aan te danken heeft. ,,Er gaat iets mis in de VS en in Groot-Brittannië, en ineens deugt er geen opiniepeiling meer. Wat een onzin. Peilingen zijn een zegen - alleen worden ze zo vaak verkeerd begrepen.''



Zelden was er zoveel te doen om de politieke peilingen. Na de zege van Trump en de Brexit, beide niet voorzien door de grote peilingbureaus, krijgen ook de Nederlandse opiniepeilers er van langs. Vandaag gaan ze er zelfs over in debat met journalisten en wetenschappers, in een bijeenkomst die 'Peilingoproer' is gedoopt.



En die komt op een gevoelig moment: diverse grote media kondigden juist onlangs aan terughoudender te worden met het publiceren van peilingen, sommige overwegen er zelfs mee te stoppen: peilers zitten er simpelweg te vaak naast. ,,Terwijl de kritiek totaal niet van toepassing is op Nederland,'' zegt Jeroen Kester van Ipsos (De Politieke Barometer). ,,Als ik naar de peilingen rond het Oekraïne-referendum kijk, dan doen we dat gewoon heel goed. In Amerika werden peilers verrast door de boze blanke man, maar die hebben wij door LPF en PVV al jaren in de gaten. Alleen krijgen we er weinig credits voor.''