Niet te doen: suikervrij eten

Ongezond

Trudy Voortman, de geraadpleegde voedingsonderzoeker van Erasmus MC, geeft aan hier niet te licht over te denken. Want: suiker zit echt in bijna alles. En: compleet suikervrij eten kan niet, of ik moet me beperken tot vlees en eieren eten. Mmmmm. Weinig aanlokkelijk, zo'n neanderthaler-dieet. Ook in sociaal opzicht.



Bovendien behoorlijk ongezond, aldus Voortman: we hebben suiker ook nodig als brandstof. Ze waarschuwt verder vooral voor de onzin die overal verschijnt: claims dat suiker enkel gif is, dat suikervrij eten allerlei ziekten kan verhelpen. Nonsens. Toppunt van misinformatie: de kulrecepten van brood- en hobbyschrijvers vol agavesiroop, kokosbloesem, ahornstroop en andere 'natuurlijke' vervangers. Een taart gebakken met organische bloemenhoning is verre van suikervrij, stelt Voortman strijdvaardig.



Grote truc is het spotten van alle camouflagevormen van suiker: glucose, fructrose, sucrose, dextrose, melasse, vruchtenconcentraat. En ook de kunstmatige varianten ervan: aspartaam, sorbitol, xylitol,sukrin. Ze wijst op de usual suspects (frisdrank, snoep, koek), gaat ermee akkoord dat vers fruit niet in de ban hoeft en raadt aan alle voedingslabels en ingrediëntenlijstjes tot drie cijfers achter de komma uit te pluizen.



Zo gezegd, maar niet zo gedaan. De opsommingen blijken ingewikkeld en bevatten meer informatie dan het doorsnee spoorboekje van de publieke omroep. Bovendien geven de verpakkingen schijnbaar tegenstrijdige informatie.