Niet te geloven, Rutte is single én happy

Veel mensen hebben volgens Karin Ramaker (42) geen idéé. De irritante vragen die er dag in dag uit op vrijgezellen afkomen. Neem Karin zelf toen ze als prille dertiger als leidster in de kinderopvang werkte. ,,Ik was daar één van de weinigen die geen vaste relatie had, dus kreeg ik in de teamkamer na een avondje stappen altijd plompverloren de vraag of ik 'nog wat gescoord had'.''



De auteur van het boek Gewoon Single, die inmiddels zelf al acht jaar een relatie heeft, zou nu een bijdehand antwoord klaar hebben, maar toen: nekuitslag. ,,Ik had natuurlijk moeten zeggen: gaat jullie niks aan, maar er kwam alleen maar wat gestotter uit.'' Dát ongemak, dat voelde ze weer 'tot in de tenen' toen journalist Thomas Erdbrink de premier in het tv-programma Zomergasten zonder gène vroeg 'of zijn moeder niet teleurgesteld is dat hij nog steeds geen vriendin heeft'.



Ramaker: ,,Zo'n vráág. Daar spreekt toch een wereld aan vooroordelen uit? Dat single zijn nooit oké kan zijn. En dat je je ouders wel móét teleurstellen als je nog steeds niet 'onder de pannen' bent.'' Dus single zijn is een 'taboe', zoals de politicus zelf zegt? Reken maar. ,,Het geldt natuurlijk niet als je begin twintig bent. Dan is het cool om young, free and single te zijn. Maar als je dertig bent? Dan is het een soort falen.''



Taboe? Hoogleraar sociologie Pearl Dykstra (Erasmus Universiteit) vindt het een 'te heftige woordkeus'. ,,Dan denk ik eerder aan dingen die mensen niet durven benoemen. Hier hebben we het juist graag over. Sterker, we raken er bij Rutte niet over uitgepraat.'' Dykstra zou eerder zeggen dat een single- status 'wat sociaal ongemak' geeft. ,,Mensen weten soms niet wat ze ermee aan moeten. Puur en alleen al omdat ze hun eigen geluk ook aan hun relatie afmeten.''



Voor Ramaker is het duidelijk: huisje-boompje-beestje is nog altijd dé norm. ,,We zijn in feite nog altijd hartstikke conservatief. Het leven is pas 'af' als we met een ander gesetteld zijn. En als dat niet 'lukt' - want dat woord valt dan ook altijd - dan is iemand niet geslaagd, zelfs een beetje sneu. Zelfs zo iemand als Rutte die een prachtcarrière heeft, heel veel vrienden en leuke hobby's.''