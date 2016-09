Niet winnen, maar overwinnen

De vriendin aan wie ik me tijdens de klim moreel zou optrekken, reed een lekke band, nog vóórdat we begonnen aan het gemeenste stukje. De mensen met wie ik verder fietste, waren sneller dan ik en dus al gauw uit het zicht. Voor mijn gevoel trapte ik geheel alleen over deze befaamde, door bomen omzoomde kasseienweg.



Ik wilde de top halen zonder afstappen. Het ging niet om winnen, het ging om overwinnen. Ik wilde er iets uit fietsen, voorgoed achter me laten, mijn kracht voelen, verder gaan dan waar ik tot dan toe had gedacht dat de grens lag. Om te ervaren of het er was: iets onder de strepen die ik zelf had gezet.



De Muur van Geraardsbergen is niet minder dan een monument uit de Vlaamse wielergeschiedenis - een naam waarvoor ik ontzag heb sinds mijn vroegste jeugd, alleen al door de manier waarop mijn vader hem uitsprak. Op het puntje van de bank, met de ellebogen op zijn knieën, keek hij elk jaar gespannen naar de renners in de Ronde van Vlaanderen. De Muur, begreep ik al jong, scheidde de mannen van de jongens. De Muur was het toneel van beslissende momenten.



En daar fietste ik dan, voor de tweede keer in mijn leven. Het gebrek aan bergtraining in acht genomen, lukte het vrij aardig. Tot de laatste bocht. Ineens leken de horizontaal gelegde kasseien zich tegen me te keren. Niet afstappen, niet afstappen, niet afstappen, zei ik tegen mezelf. Ondertussen hoorde ik mijn zware ademhaling - in door mijn neus, uit door mijn mond. Onwillekeurig dacht ik aan bevallingen en aan sterven.



Ineens voelde ik een hand op mijn onderrug. Iemand duwde me tegen de zwaartekracht in omhoog. Welke renner had er op dit stuk van de Muur zo veel energie over? Ik keek opzij.



,,Rustig'', zei de man op de fiets. ,,Rustig. Je komt er wel. Geloof me maar.''

Ik zei niets, ik knikte. Ja, dacht ik, ja.



En weg was hij, op weg naar de top.



Amper 20 meter verder stond ik stil. Rustig, zonder een gevoel van falen, op een prettige manier gedachteloos, nam ik mijn fiets aan de hand en liep naar boven, blij verwonderd over die onverwach­te vlaag van warme medemenselijkheid.



Op het terras van de Taverne 't Hemelrijck, bovenop de Muur, trof ik tientallen mensen uit mijn fietsploeg aan de omeletten en borden spaghet­ti. ,,Heb jij mij naar boven geduwd?'' vroeg ik aan zeker zes, zeven mannen. Nee, zij waren het niet.



Bij de krappe wastafel van de wc's trof ik een oudere heer met een rugzakje. Hij was bedevaartganger, vertelde hij, en wees naar de Onze-Lieve-Vrouwekapel op de top van de heuvel. Hij keek me aan. ,,U ziet eruit alsof u zojuist een wondertje is overkomen'', zei hij met Vlaamse tongval. Ik droogde mijn handen af en knikte.