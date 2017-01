Nieuw leven in de stad

'Naar het lichtkunstfestival Glow ging ik vroeger nooit. Nu spring ik gewoon op de fiets'

Petra Terhell en Lex van Oerle © Marco Okhuizen Petra Terhell (52): maatschappelijk werker

Lex van Oerle (53): manager sales support bij Ericsson

Kinderen: Freek (22) en Wietske (21)

Verhuisd: van Waalre naar Eindhoven



,,Ik heb het gevoel alsof ik weer midden in het leven sta", zegt Petra Terhell stralend. Sinds een jaar woont ze met Lex in de lichttoren in Eindhoven. ,,Het mooiste gebouw van de stad, zeggen veel mensen. Het was vroeger de Philips-lichtfabriek. We hebben een prachtige moderne loft met hoge ramen en een gezamenlijk dakterras.



"Het was een grote overstap: van hun vrijstaande woning in de rustige Kerkstraat naar de drukke binnenstad. ,,We leefden in Waalre vooral in en om het huis", vertelt Lex. ,,De school van de kinderen en de sport- en muziekclubs waren vlakbij. Uitstapjes maakten we weinig, want we hadden geen zin om in de auto te stappen.



"Toen hun zoon naar Amsterdam vertrok en hun dochter naar Tilburg, was er geen reden meer om in het dorp te blijven. ,,Het leek ons heerlijk: spontaan doen waar je zin in hebt. De deur uitlopen en meteen bioscopen, restaurants, winkels en sportscholen tegenkomen. Ook de kinderen waren dolgelukkig met onze verhuisplannen, want dan hoefden ze de barre tocht met de bus naar Waalre niet meer te maken."

Gezellige drukte

Petra: ,,Naar de Dutch Design Week en het lichtkunstfestival Glow ging ik vroeger nooit, want het was al een gedoe om de stad in te komen. Nu spring ik gewoon op de fiets. Ik geniet van de gezellige drukte in de stad en van de tijd voor mezelf. Onze loft is nieuw, snel schoon en heeft geen tuin, dus daar ben ik geen tijd aan kwijt. Ik ben gaan studeren en heb een nieuwe baan gevonden als maatschappelijk werker."



Ze is blij dat ze het hebben aangedurfd: een andere manier van leven. ,,We ondernemen veel meer, ook met de kinderen. Sommige vrienden zijn aangenaam verrast als ze op bezoek komen en anderen begrijpen het helemaal niet. Mijn moeder vond het grappig genoeg fantastisch. Ze zou het ook wel willen, zei ze. 'Lekker dicht bij de Bijenkorf.'"

'We merken nu pas wat we aan comfort en voorzieningen tekortkwamen'

Hannie de Koomen en Aart de Koomen © Marco Okhuizen Hannie de Koomen (73): huisvrouw

Aart de Koomen (76): voormalig medewerker bij RET, nu met pensioen

Kinderen: Arjan (50) en Jacqueline (46)

Verhuisd: van Mijnsheerenland naar Rotterdam



,,Toen we aan vrienden en familie vertelden dat we in Rotterdam gingen wonen, werden we voor gek verklaard. Maar nu..." Aart pauzeert even en kijkt Hannie veelbetekenend aan. ,,Nu", gaat Hannie verder, ,,zouden velen van hen hier ook wel willen wonen. Je moet er eerst van geproefd hebben. Vroeger dachten wij ook: we gaan nooit naar de stad. We zijn geboren in de Hoeksche Waard. Daar hebben we 69 jaar gewoond. We merken nu pas wat we aan comfort en voorzieningen tekortkwamen."



Aart: ,,Ik heb zelfs 69 jaar in hetzelfde dijkhuis gewoond. Eerst met mijn ouders en daarna met Hannie en de kinderen. Wij zijn in 1965 getrouwd. Dat huis verbouwen was een grote hobby. Ik was er altijd mee bezig. Prachtig om te doen, tot het me lichamelijk te veel werd. Daarom gingen we op zoek naar een gelijkvloers huurappartement."

Binnentuin

,,Via via hoorden ze over een nieuwbouwproject in Rotterdam met zestig woningen, een woonvereniging en een gemeenschappelijke binnentuin. ,,Dat sprak ons wel aan, vanwege het sociale", vertelt Aart. ,,Zo behoud je toch een beetje het dorpse gevoel, terwijl je ook binnen een paar minuten bij de winkels, de bioscoop en het theater bent. Het bleek nog leuker dan we dachten. We hebben klus- en tuinochtenden, etentjes met andere bewoners en gezellige avonden in het ontmoetingsgebouw."



,,Vorige week gingen we met elf man lunchen en de week daarvoor met z'n zeventienen naar de film", vult Hannie aan. ,,We doen best veel met de Rotterdampas. Die kost 20 euro per jaar en daarmee krijg je korting en gratis uitstapjes. Je mag hier als 65-plusser ook gratis met het ov." Aart: ,,Al die leuke dingen hadden we in het dorp nooit beleefd. Ik ben met pensioen, maar ik kom tijd te kort."



Het dorpse leven wordt vaak geromantiseerd, vindt hij. ,,Ik heb nog meegemaakt dat de vrouwen 's avonds met een breiwerkje aan de dijk zaten, terwijl de mannen bij elkaar stonden om een praatje te maken. Jarenlang deed ik de deur nooit op slot. Maar die tijd is voorbij. In dorpen is ook genoeg criminaliteit. Hier letten buren juist extra goed op elkaar. Je kunt op iedereen een beroep doen. Dat vind ik mooi."

'Wij kijken erg uit naar de veelzijdigheid en creativiteit van de stad'

Ellen van Vliet en Steef van Vliet © Marco Okhuizen Ellen van Vliet (56): life- en business coach

Steef van Vliet (63): bedrijfsanalist

Kinderen: Jens (33), Iris (30) en Sophia (21)

Gaan verhuizen: van Broek op Langedijk naar Amsterdam



,,Het lijkt me héérlijk: op zondagochtend wakker worden, in de uitgaanskalender kijken wat er te doen is en op de fiets springen", fantaseert Ellen van Vliet. Zij en haar man Steef wonen nu nog in Broek op Langedijk, een dorp in Noord-Holland met ongeveer 5.200 inwoners. ,,We zijn hier 25 jaar geleden voor de kinderen komen wonen, maar die zijn nu de deur uit. Ons plan is om zo snel mogelijk naar een leuk appartement in Amsterdam te verhuizen. De stad waar we allebei zijn geboren." Steef kan niet wachten: ,,De tijd in het dorp was heel fijn, maar het is ook een beetje een gat waar weinig te beleven is. Straks is er weer leven in de brouwerij en kunnen we rustig een borrel drinken, omdat we niet met de auto zijn."

Controle

Toch hadden ze met kinderen niet in de grote stad willen wonen. ,,Zij hadden hier alle ruimte en konden lekker buiten spelen. Ik was ook blij met de sociale controle: iedereen houdt elkaars kinderen in de gaten. Dat gevoel van veiligheid gaf rust", vertelt Steef. Ook van hun grote, vrijstaande huis hebben ze jarenlang enorm genoten. ,,Maar het lijkt me nu juist prettig om kleiner te wonen, zonder tuin", zegt Ellen. ,,Dan kan ik mijn vrije tijd besteden aan leuke dingen, in plaats van schoonmaken en onderhoud. Lekker naar de bioscoop, het Concertgebouw, foodfestivals en naar musea als Foam, het Stedelijk en het Rijks."



Hun omgeving reageert verbaasd op de verhuisplannen. Ellen: ,,'Gaan jullie echt in zo'n drukke, dure stad wonen?' vragen mensen ongelovig. Op onze leeftijd wordt dat schijnbaar een beetje gek gevonden. Maar wij kijken erg uit naar de veelzijdigheid en creativiteit van de stad. Alles en iedereen is altijd in ontwikkeling. Natuurlijk is het lekker om wat rustiger aan te doen als we straks met pensioen zijn, maar uitrusten kan ook bij een mooi concert of op het terras."

'Heerlijk dat ik nu bijna alles lopend kan doen'

Suzan Dijkerman © Marco Okhuizen Suzan Dijkerman (62): projectcoördinator bij het ROC in Tiel

Kinderen: Michael (31), Rick (29) en Lara (26)

Verhuisd: van Horssen naar Nijmegen



Het plattenland? ,,Van m'n leven niet meer", zegt Suzan Dijkerman lachend. Ze verhuisde na 36 jaar van een woonboerderij in Horssen naar een appartement in het centrum van Nijmegen. ,,Het liefst blijf ik hier tot mijn dood."



Toen haar man na de scheiding vertrok en haar drie kinderen op zichzelf gingen wonen, voelde de boerderij in het Land van Maas en Waal ineens te groot en te stil. ,,Vroeger vond ik die rust heerlijk. Horssen heeft maar 1.600 inwoners. Ik ben opgegroeid in de stad en het was destijds helemaal in om buiten te gaan wonen en zelfvoorzienend te zijn. Ik begon een groentetuin en leerde kleren maken van mijn buurvrouw. Ook namen we schapen en varkens."



Ze deed haar best om als stads meisje bij de dorpse gemeenschap te horen. ,,Ik deed vrijwilligerswerk, startte een overblijfgelegenheid voor kinderen en zat in allerlei besturen. We werden al snel geaccepteerd, maar als je er niet geboren en getogen bent, blijf je toch een buitenstaander. We hebben een geweldige tijd gehad, maar nu ik weer in de stad woon, besef ik: hier voel ik me echt thuis."

Sushi