Nieuwe baasjes in de rij voor asielhond na charmeoffensief

Niet noodzakelijk

In Nederland houdt de stichting Dierenasiels en Internet alle asielhonden bij die nog een huisje zoeken. Voorzitter Intke Voorham wordt vrolijk van het project van Tammy Swarek. ,,Ik vind het enig. Goede foto's zijn heel belangrijk om een baasje te zoeken voor een asielhond. In Nederland huren asiels daarom ook fotografen in. Dat is dus niets nieuws. Dat optutten wel ja, dat is opzich wel heel leuk.''



Maar volgens Voorham is dat in Nederland niet noodzakelijk. ,,Het gaat in Nederland erg goed! We zijn het land dat voor asielhonden het snelste een nieuw baasje vindt én hebben de laagste euthanasiecijfers. In ons land is er erg veel belangstelling voor honden.''



Karaktermatch

De stichting matcht een gezin met een asielhond op basis van het karakter van de viervoeter. Kan de hond bijvoorbeeld samen met kinderen of katten? ,,Vaak duurt het niet langer dan 14 dagen. Alleen voor moeilijk plaatsbare dieren hebben we meer tijd nodig. Die hebben bijvoorbeeld medische- of gedragsproblemen of zijn erg oud of groot.''



Een vergelijking maken met Amerika is dus lastig. Daar zijn veel meer asielhonden en de euthanasiecijfers veel hoger. ,,Wij gaan door tot asielhonden worden geplaatst en houden er zo maar weinig over. Een beetje plaatsbare hond is vaak zo weg. Gelukkig maar...''