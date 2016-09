Nieuwe documenten tonen plannen IS voor aanslag in Nederland

Bronnen bevestigden tegenover CNN dat momenteel in Europa aspirant-terroristen op instructies van IS-leiders in Syrië zitten te wachten. ,,IS is zijn organisatie van buitenlandse aanslagen aan het opdrijven'', stelt Paul Cruickshank, terreurspecialist bij CNN. ,,Ze gaan daarbij zeer fijntjes te werk. IS heeft een ingewikkeld systeem uitgebouwd dat logistieke steun geeft aan deze terroristen zodat ze hun aanslagen zouden kunnen uitvoeren.''



De onderzoekers menen nu dat IS oorspronkelijk van plan was om behalve Frankrijk ook in Nederland toe te slaan. Onduidelijk is welke Nederlandse plaatsen doelwit zouden zijn. In Parijs had IS een winkelcentrum en wellicht ook een supermarkt op het oog. Pas recent aan het licht gekomen informatie geeft aan dat IS ook militanten Groot-Brittannië binnen wil loodsen om daar aanslagen te plegen.



Een hooggeplaatste Europese terreurbestrijder bevestigt tegenover CNN dat uit het onderzoek blijkt dat de IS-aanslagen in Parijs slechts een afgeslankte versie waren van een veel ambitieuzer plan om in Europa toe te slaan.