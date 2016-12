Nita deed het licht uit bij V&D

Hoe anders was het een kwarteeuw geleden. Alleen de gekte was vergelijkbaar. In de hoogtijjaren werden dagomzetten van een miljoen euro gedraaid tijdens het prijzencircus in Utrecht. Van Wijngaarden beschrijft taferelen waar klanten nog net niet in hun slaapzak voor de deur lagen en het personeel zich uitdoste in dierenpakken of - zijzelf - in die van een circusdirecteur, mét vlinderstrik.



30 jaar trouw

Als student op de modevakschool had Van Wijngaarden het nooit gedacht: bijna dertig jaar trouw aan één werkgever, en nog wel V&D. In haar jonge jaren was de Utrechtse een punker met hanenkam. Ze maakte haar eigen kleren, oversized jassen en broeken met panterprint, en luisterde muziek van Bowie en The Cure.



Maar toen ze de vervolgopleiding detailhandel volgde, tipte een docent: 'Is die interne opleiding binnen V&D niets voor jou?' De sollicitatie was meteen raak. Ze werkte in filialen in Amersfoort, Zeist, Arnhem en klom op tot leidinggevende in de kleinste winkel, Delft, en het grootste filiaal, Utrecht.



Bedrijfsuniform

De hanenkam is dan allang verdwenen, de outfits zijn braver - zoals haar werkgever dat graag ziet. Eind jaren 80 is het bedrijfsuniform een donkerblauwe rok tot aan de knie ('vrouwen in een broek; dat mocht nog niet') een colbertje en lichtgele blouse. Later worden de steenrode broekpakken geïntroduceerd ('verschrikkelijk') tot de zwarte pantalons en witte blousjes op het laatst.