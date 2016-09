Nog altijd meer haatmisdrijven Verenigd Koninkrijk na Brexit

Dat blijkt uit cijfers van de NPCC (National Police Chiefs' Council) die werden verzameld in Engeland, Wales en Noord-Ierland. In de laatste week van juli is er zelfs een stijging van 49% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het gaat dan in een week tijd om maar liefst 1863 incidenten.



Al eerder bleek dat in de week na de uitkomst van het referendum het aantal haatmisdrijven steeg met 46%. De laatste cijfers tonen aan dat die stijging bepaald niet incidenteel is, maar in heftigheid wel afvlakt. De meest recente gegevens, over de derde week van augustus, geven aan dat er nog sprake is van een stijging met 16% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.



Angst

Volgens de autoriteiten kunnen de werkelijke cijfers nog hoger liggen omdat slachtoffers bang zijn om aangifte te doen. Ook volgens de Verenigde Naties is het een probleem dat de politie waarschijnlijk lang niet alle misdrijven in beeld krijgt. De haatmisdrijven bestaan vooral uit het lastigvallen van minderheden en het maken van racistische opmerkingen. Volgens de politie is er een direct verband met de Brexit omdat mensen de uitkomst van het referendum en de heftige anti-immigratie retoriek als legitimatie zien voor geweld tegen minderheden.



Nog op 27 augustus werd een Poolse man om het leven gebracht in Harlow. De politie beschouwt de daad als een haatmisdrijf.