Nog één dag whatsappen met oude telefoon

Wie dus ook na oud en nieuw wil blijven appen, moet of de telefoon nog snel updaten, of een nieuw toestel aanschaffen. Het gaat om toestellen als de iPhone 3GS en Windows Phones die op Windows 7 draaien.



,,Ondanks dat deze telefoons een groot deel van onze geschiedenis uitmaken, hebben zij niet de benodigde capaciteit voor toekomstige WhatsApp-functies'', legde WhatsApp eerder al uit in een blogpost.



Blackberry

Aanvankelijk was het ook de bedoeling dat WhatsApp niet meer zou werken op de BlackBerry en telefoons die draaien op Nokia Symbian S60 en Nokia S40, maar dat is nog even uitgesteld. Pas op 30 juni van volgend jaar werkt de berichtenservice niet meer op die gedateerde telefoons.



WhatsApp doet dit om 'in de toekomst gebruikers een betere manier te bieden om in contact te blijven met hun vrienden en familie.'