Noodbevel in Haren om Project X-reünie te voorkomen

Bij verschillende toegangswegen richting het Groningse dorp worden mensen tegengehouden en gevraagd wat zij komen doen in Haren. Als ze geen goede reden kunnen geven, worden ze weer teruggestuurd. De politie houdt verder zichtbaar en onzichtbaar toezicht in dorp. Daarnaast geldt een samenscholingsverbod.



Volgens buurtbewoners is het wel drukker dan normaal, maar is er geen sprake van een grimmige sfeer. De politie treedt volgens een woordvoerder van de gemeente erg daadkrachtig op.



Verjaardag

Het is vanavond exact vier jaar geleden dat de Groningse plaats werd overrompeld door duizenden relschoppers die een spoor van vernieling achterlieten. De rellen in Haren begonnen nadat een meisje uit het dorp een uitnodiging voor haar zestiende verjaardag verstuurde via Facebook. Ze plaatste de oproep openbaar en dus zichtbaar voor iedereen in plaats van alleen zichtbaar voor haar eigen vrienden. De uitnodiging werd massaal gedeeld.



De hype die ontstond resulteerde in duizenden bezoekers, 30 gewonden en 250.000 euro schade. Het is volgens de woordvoerder van de Gemeente Haren de eerste keer na de rellen in 2012 dat er op Facebook weer actief wordt gesproken over Project X in Haren. ,,Mensen krijgen een herinnering op hun tijdlijn en zo wordt de pagina langzamerhand weer actief."



Serieus

Gemeente en politie nemen de berichten op Facebook 'uiteraard serieus', maar verwacht niet dat het uit de hand gaat lopen. Wel is vandaag meerdere malen overleg geweest tussen de gemeente en de politie.