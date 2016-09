Noord-Korea doet opnieuw nucleaire test

Het was de tweede kernproef in acht maanden tijd. De regering liet via de staatstelevisie ook weten dat Noord-Korea in staat is kernkoppen op ballistische raketten te plaatsen.



De schok was gemeten in de buurt van een bekend Noord-Koreaans nucleair testgebied, waardoor er direct vermoedens bestonden dat het om een kernproef zou gaan.



Straling

De Zuid-Koreaanse president heeft direct overleg gevoerd met haar Amerikaanse ambtgenoot Obama, met wie zij in Laos een bijeenkomst van de ASEAN bijwoont. China heeft een onderzoek naar radioactieve straling aangekondigd.



Ook Japanse vliegtuigen hebben inmiddels luchtmonsters genomen. premier Shinzo Abe zei in een reactie dat een nucleaire test 'absoluut onacceptabel' is.



Pyongyang liet weten dat er geen radioactieve straling is vrijgekomen.



Vijfde test

De mogelijke nucleaire test door Noord-Korea is de vijfde test. De eerste vond plaats in oktober 2006. Er werd al gespeculeerd over mogelijke nieuwe testen, nadat de Verenigde Staten de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un op de zwarte lijst had gezet vanwege het schenden van de mensenrechten.



Noord-Korea haalde zich in januari van dit jaar de woede van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op de hals door een vierde nucleaire test uit te voeren en meerdere malen testraketten af te vuren.