'Noord-Korea vuurt ballistische raket af in zee'

Het projectiel zou zijn afgevuurd vanuit het westelijke gedeelte van Noord-Korea. Volgens het Zuid-Koreaanse leger legde de raket een afstand van 500 kilometer af. Het leger noemde de raketlancering een 'machtsvertoning' als reactie op de harde aanpak van de Verenigde Staten richting Pyongyang. 'Zuid-Korea en de VS analyseren alle informatie grondig", stellen de Zuid-Koreaanse autoriteiten in een verklaring.



De regering van Zuid-Korea heeft voor zondagochtend (lokale tidjd) een crisisvergadering belegd.



De leider van Noord-Korea, Kim Jong-un, zei in zijn nieuwjaarstoespraak dat het land langeafstandsraketten gaat testen. Staatsmedia berichtten recentelijk dat de lancering van de testraketten snel zou beginnen.



Afweersysteem

Als reactie op de testen spraken de Verenigde Staten en Zuid-Korea onlangs af om samen een raketafweersysteem in te stellen. Het door de Amerikaanse defensieminister James Mattis geïnitieerde raketschild moet de dreiging vanuit Noord-Korea verminderen.



De Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) is één van de meest geavanceerde raketafweersystemen ter wereld. THAAD bestaat uit een krachtige radar en lanceerplatform met afweerprojectielen, waarmee raketten uit Noord-Korea onderschept kunnen worden.



Buurland China is overigens fel tegen op het afweersysteem, omdat het in theorie ook informatie over Chinese lanceringen zou kunnen opvangen. Die informatie zou de VS mogelijk strategische informatie opleveren.